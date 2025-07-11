الجمعة 2025-07-11 11:18 م
 

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"
انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"
 
الجمعة، 11-07-2025 10:02 م
الوكيل الإخباري-   انطلقت في مدينة العقبة فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"، الذي تنظمه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومهرجان أمواج العقبة بالتعاون مع جمعية واحة الفكر والأدب، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الحراك الثقافي والفني وتسليط الضوء على الإرث الأدبي والتراثي لمدينة العقبة.اضافة اعلان


واستهلت الفعاليات التي رعاها مندوبًا عن رئيس السلطة شادي المجالي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ثابت حسان النابلسي بمسيرة وطنية تحت عنوان "الهاشميون مسيرة عطاء"، انطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وصولًا إلى ساحة الثورة العربية الكبرى، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والهيئات الشبابية التطوعية إلى جانب جمع غفير من مواطني وزوار المدينة.

وشهدت الساحة، افتتاح بازار "أمواج العقبة"، الذي ضم معروضات تراثية وحرفًا يدوية تجسد الهوية الثقافية للعقبة، وتسهم في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المحلية.

واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية عربية شارك فيها نخبة من شعراء الأردن والسعودية والعراق والبحرين، قدموا خلالها قصائد وطنية وتراثية وأدبية وسط حضور وتفاعل جماهيري مع الفعاليات الثقافية والعائلية التي تميز مدينة العقبة.
 
 
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