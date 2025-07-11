انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"

واستهلت الفعاليات التي رعاها مندوبًا عن رئيس السلطة شادي المجالي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ثابت حسان النابلسي بمسيرة وطنية تحت عنوان "الهاشميون مسيرة عطاء"، انطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وصولًا إلى ساحة الثورة العربية الكبرى، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والهيئات الشبابية التطوعية إلى جانب جمع غفير من مواطني وزوار المدينة.
وشهدت الساحة، افتتاح بازار "أمواج العقبة"، الذي ضم معروضات تراثية وحرفًا يدوية تجسد الهوية الثقافية للعقبة، وتسهم في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المحلية.
واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية عربية شارك فيها نخبة من شعراء الأردن والسعودية والعراق والبحرين، قدموا خلالها قصائد وطنية وتراثية وأدبية وسط حضور وتفاعل جماهيري مع الفعاليات الثقافية والعائلية التي تميز مدينة العقبة.
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