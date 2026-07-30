انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر غدا في حدائق الحسين

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم غد الجمعة، في منطقة حدائق الحسين، فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر، الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات التعاونية والخيرية المنتشرة في جميع مناطق البادية الأردنية.

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وقال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية عايش القطارنة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المهرجان يعتبر نافذة تسويقية مناسبة لمنتجات الجمعيات من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان.



وأضاف، إن المهرجان الذي يستمر يومين، ستبدأ فعالياته يومي الجمعة والسبت عند الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، يسهم بشكل مباشر في تسويق منتجات الألبان والأجبان التي تشرف عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية، الشمالية والوسطى والجنوبية.



وأوضح مدير الصندوق، أن المهرجان إلى جانب دوره التسويقي والترويجي، يتضمن كذلك فقرات ترفيهية وفنية مثل الرسم بواسطة الفحم، وعروض لفرق الهجانة، والاستمتاع بالأكلات التراثية، ووصلات متنوعة من الشعر البدوي الأصيل، وفقرات فنية وفلكلورية مستمدة من أصالة البادية وسحرها الخاص، وركن التراث، وغيرها.