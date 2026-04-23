انطلاق فعاليات مهرجان "ربيع عجلون" التاسع لدعم السياحة والتنمية المحلية

الوكيل الإخباري- رعى محافظ عجلون نايف الهدايات، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان "ربيع عجلون" التاسع، الذي يقام في محطة القلعة خلال الفترة من 23 إلى 25 نيسان 2026، بمشاركة واسعة من الحرفيين والمنتجين المحليين، وسط حضور رسمي وشعبي يعكس أهمية الحدث على المستويين التنموي والسياحي.

وأكد الهدايات أن المهرجان يشكل محطة بارزة في مسيرة تعزيز مكانة محافظة عجلون كوجهة سياحية وطنية، لما يقدمه من فرص لعرض المنتجات المحلية وإبراز الهوية التراثية للمحافظة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في دعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصادياً عبر توفير منافذ تسويقية حقيقية لمنتجاتها.