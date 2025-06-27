الجمعة 2025-06-27 11:48 ص
 

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

مهرجان صيف الأردن
مهرجان صيف الأردن
 
الجمعة، 27-06-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   تنطلق الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى نهاية آب المقبل في جميع المحافظات.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.


وستُقام هذه الفعاليات التي تتسم بكونها ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية في عدد من المواقع وهي المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمّان، مدينة الأمير محمد للشباب وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وفي ساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق، ومدينة الأمير هاشم في مأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة لمركز الزوار في البترا، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.

 
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