انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- تنطلق الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى نهاية آب المقبل في جميع المحافظات.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.