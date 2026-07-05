انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

02:05 م

الوكيل الإخباري- تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن . اضافة اعلان





وتقام أمسيات المهرجان العمانية ، التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي في حدائق الحسين ،علماً بأنه سيتم تخصيص مواقف مجانية في الساحات المحيطة بالحدائق و وسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين



وتدعو امانة عمان الاخوة المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها فعاليات مسرحية و غنائية و عروض فلكلورية ومنطقة مخصصة للأطفال ، بالإضافة إلى مساحات لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية .



ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية و إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن ، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .





