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انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن . وتقام أمسيات المهرجان العمانية
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري
 
الأحد، 05-07-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-   تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن .اضافة اعلان


وتقام أمسيات المهرجان العمانية ، التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي في حدائق الحسين ،علماً بأنه سيتم تخصيص مواقف مجانية في الساحات المحيطة بالحدائق و وسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين 

وتدعو امانة عمان الاخوة المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها فعاليات مسرحية و غنائية و عروض فلكلورية ومنطقة مخصصة للأطفال ، بالإضافة إلى مساحات لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية .

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية و إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن ، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .
 
 


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