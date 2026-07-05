انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

وتقام أمسيات المهرجان العمانية ، التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي في حدائق الحسين ،علماً بأنه سيتم تخصيص مواقف مجانية في الساحات المحيطة بالحدائق و وسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين
وتدعو امانة عمان الاخوة المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها فعاليات مسرحية و غنائية و عروض فلكلورية ومنطقة مخصصة للأطفال ، بالإضافة إلى مساحات لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية .
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية و إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان ، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن ، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .
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