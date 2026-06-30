انطلاق فعالية "السلط الخضراء من البذرة إلى الحصاد"

الوكيل الإخباري- نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الأردن، بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، وبدعم من حكومة إيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، فعالية "السلط الخضراء من البذرة إلى الحصاد" ضمن حملة التوعية المجتمعية لمشروع "السلط الخضراء: الأماكن العامة والتراث الحي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

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وحضر افتتاح الفعالية، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومديرة برنامج موئل الأمم المتحدة في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما اندرسون وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، نهى عبد العزيز باوزير إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة من المؤسسات الرسمية والمحلية.



وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية النباتات المحلية والمساحات الخضراء في حماية البيئة، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لمدينة السلط، إلى جانب تعريف المجتمع المحلي بمشروع "السلط الخضراء" والتدخلات المقترحة لإحياء وتطوير الأماكن العامة في الوسط التراثي، وإشراك مختلف فئات المجتمع في بناء رؤية مشتركة لمدينة أكثر استدامة وحيوية.



وشهدت الفعالية افتتاح معرض "رحلة النبات في السلط" في ساحة عقبة بن نافع، والذي قدم تجربة تفاعلية سلطت الضوء على دورة حياة النبات، وأهمية النباتات المحلية، وسلاسل القيمة المرتبطة بها، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب إبراز الموروث الغذائي والإبداع الفني المستوحى من الطبيعة.



كما تضمنت الفعالية جولة ميدانية في عدد من المواقع العامة التي سيجري إعادة تأهيلها ضمن المشروع، حيث اطّلع المشاركون على التصاميم المقترحة وأهداف التدخلات الهادفة إلى تحسين جودة الأماكن العامة، وتعزيز الغطاء النباتي، والحفاظ على الهوية التراثية للمدينة.