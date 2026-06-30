انطلاق فعالية "السلط الخضراء من البذرة إلى الحصاد"

وحضر افتتاح الفعالية، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومديرة برنامج موئل الأمم المتحدة في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما اندرسون وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، نهى عبد العزيز باوزير إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة من المؤسسات الرسمية والمحلية.
وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية النباتات المحلية والمساحات الخضراء في حماية البيئة، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لمدينة السلط، إلى جانب تعريف المجتمع المحلي بمشروع "السلط الخضراء" والتدخلات المقترحة لإحياء وتطوير الأماكن العامة في الوسط التراثي، وإشراك مختلف فئات المجتمع في بناء رؤية مشتركة لمدينة أكثر استدامة وحيوية.
وشهدت الفعالية افتتاح معرض "رحلة النبات في السلط" في ساحة عقبة بن نافع، والذي قدم تجربة تفاعلية سلطت الضوء على دورة حياة النبات، وأهمية النباتات المحلية، وسلاسل القيمة المرتبطة بها، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب إبراز الموروث الغذائي والإبداع الفني المستوحى من الطبيعة.
كما تضمنت الفعالية جولة ميدانية في عدد من المواقع العامة التي سيجري إعادة تأهيلها ضمن المشروع، حيث اطّلع المشاركون على التصاميم المقترحة وأهداف التدخلات الهادفة إلى تحسين جودة الأماكن العامة، وتعزيز الغطاء النباتي، والحفاظ على الهوية التراثية للمدينة.
واختُتمت الجولة بنشاط تشاركي في درج الرمانات شمل زراعة نباتات محلية ورسم جداريات، لترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه الأماكن العامة وتشجيع الممارسات البيئية الإيجابية، قبل أن تُختتم الفعالية بأمسية جمعت بين الموسيقى والفنون والتراث المحلي، احتفاءً بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، وتجسيدًا لرؤية مشروع "السلط الخضراء" في بناء مدينة أكثر خضرة واستدامة.
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