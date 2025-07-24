انطلاق قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة

الوكيل الإخباري- انطلقت الخميس، من العاصمة عمّان باتجاه قطاع غزة، قافلة مساعدات إنسانية جديدة، بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي.

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وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحيناً وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.