الخميس 2025-07-24 10:34 ص
 

انطلاق قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
 
الخميس، 24-07-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت الخميس، من العاصمة عمّان باتجاه قطاع غزة، قافلة مساعدات إنسانية جديدة، بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي.

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وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحيناً وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.

 

وتشمل القافلة مكونات غذائية متنوعة تدخل في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل غزة من خلال فرق "المطبخ العالمي"، إضافة إلى كميات من الطحين والحبوب والزيوت التي ستُسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات.

 
 
gnews

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