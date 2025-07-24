انطلاق قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحيناً وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.
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