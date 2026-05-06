الأربعاء 2026-05-06 03:07 م

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

الأربعاء، 06-05-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-   بدأت، الأربعاء، أعمال القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في عمّان.


واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى وصولهما إلى قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة.

ويعقد جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني قمة ثلاثية في العاصمة عمّان، اليوم.

وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عُقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024.
 
 


