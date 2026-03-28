انطلاق كرنفال المحبة للقائد في المكتبة الوطنية

السبت، 28-03-2026 06:38 م

الوكيل الإخباري-    احتشدت فعاليات رسمية وشعبية، اليوم السبت، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، للمشاركة في "كرنفال المحبة للقائد"، الذي نظمته جمعية رعاية الأطفال والأسرة الخيرية، تعبيرا عن الاعتزاز بالمواقف الدولية المشرفة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتجديدا لعهود الولاء للقيادة الهاشمية.

وأقيم الكرنفال برئاسة الشريفة بدور بنت عبدالإله رئيسة الجمعية وبمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية.


وفي كلمة لها، أكدت الشريفة بدور أن هذا اللقاء السنوي يشكل محطة متجددة لتعزيز معاني الوفاء والفداء، مشيرة إلى أن الأردنيين، وهم يعيشون مرحلة إقليمية استثنائية تتسارع فيها الأحداث، يجددون عبر هذه الفعاليات اعتزازهم بالموقف الدولي لجلالة الملك.

 
 


