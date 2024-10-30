انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، جلسات المؤتمر الثالث والعشرين للمكتبيين الأردنيين بعنوان "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي".

اضافة اعلان



وقد رعى حفل افتتاح المؤتمر، نيابة عن أمين عمان، نائب قطاع التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، ويستمر المؤتمر يومين، بتنظيم من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ودائرة المكتبات في الأمانة.

ويشارك بالمؤتمر باحثون متخصصون من الأردن وفلسطين والكويت وعمان وتونس.



وفي الجلسة الافتتاحية، التي حضرها عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في أمانة عمان، أكد الهملان، في كلمة ألقاها، أن دائرة المكتبات العامة تعد من أبرز المعالم الثقافية التي توليها أمانة عمان اهتماما كبيرا، وتؤدي دورا مجتمعيا وثقافيا مهما، مشيرا إلى أنها أول معلم ثقافي افتتح في عمان.



كما قدم الهملان الشكر لشركاء الأمانة في إقامة هذا المؤتمر، وللمشاركين من باحثين أردنيين وأشقاء عرب، مؤكدا اهتمام أمانة عمان بموضوع الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لتطوير الخدمات التي تقدمها، وخصوصا في مجال المكتبات.