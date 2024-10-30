 
الأربعاء 2024-10-30 05:33 م
 

انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"

جانب
جانب من حفل الافتتاح
الأربعاء، 30-10-2024 03:45 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، جلسات المؤتمر الثالث والعشرين للمكتبيين الأردنيين بعنوان "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي".

اضافة اعلان


وقد رعى حفل افتتاح المؤتمر، نيابة عن أمين عمان، نائب قطاع التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، ويستمر المؤتمر يومين، بتنظيم من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ودائرة المكتبات في الأمانة.

 

ويشارك بالمؤتمر باحثون متخصصون من الأردن وفلسطين والكويت وعمان وتونس.


وفي الجلسة الافتتاحية، التي حضرها عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في أمانة عمان، أكد الهملان، في كلمة ألقاها، أن دائرة المكتبات العامة تعد من أبرز المعالم الثقافية التي توليها أمانة عمان اهتماما كبيرا، وتؤدي دورا مجتمعيا وثقافيا مهما، مشيرا إلى أنها أول معلم ثقافي افتتح في عمان.


كما قدم الهملان الشكر لشركاء الأمانة في إقامة هذا المؤتمر، وللمشاركين من باحثين أردنيين وأشقاء عرب، مؤكدا اهتمام أمانة عمان بموضوع الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لتطوير الخدمات التي تقدمها، وخصوصا في مجال المكتبات.


ولفت إلى أن الأمانة تفتح الباب واسعا لعقد شركات داخل المملكة وخارجها لإنجاح خطة الدخول في العصر الرقمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

محمد منير

فن ومشاهير انباء عن نقل محمد منير للعناية المركزة

نعيم قاسم

عربي ودولي الأمين العام لحزب الله: هذه حرب عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

عربي ودولي الأمين العام لحزب الله: واثقون أن النصر سيكون حليفنا

مواد مخدرة

أخبار محلية الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية

تعبيرية

خاص بالوكيل دعوات لتعليق رحلات المغامرة المتجهة للوديان ومجاري السيول

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان: واجبنا ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين

خمن

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تُطلق برنامج "Galaxy Circle" المجتمع المخصّص لصناع المحتوى الصاعدين في الشرق الأوسط



 


الأكثر مشاهدة