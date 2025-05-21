انطلاق مؤتمر "المواد المتقدمة" الدولي في "العلوم والتكنولوجيا"

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمواد المتقدمة (ICAM 2025) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من داخل الأردن وخارجه.

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ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجالات المواد النانوية والمواد الحيوية والتقنيات المستدامة، من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة. كما يوفر المؤتمر منصة علمية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات الأكاديمية محليًا ودوليًا.