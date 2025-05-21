انطلاق مؤتمر "المواد المتقدمة" الدولي في "العلوم والتكنولوجيا"

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجالات المواد النانوية والمواد الحيوية والتقنيات المستدامة، من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة. كما يوفر المؤتمر منصة علمية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات الأكاديمية محليًا ودوليًا.
وأشارت نائب رئيس الجامعة، الدكتورة منى أبو دلو، خلال افتتاحها للمؤتمر، إلى أن الجامعة تواصل دورها كمركز رائد للابتكار والتعاون الأكاديمي الدولي، موضحة أن الشراكات العالمية تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية البحثية للجامعة.
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