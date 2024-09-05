انطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الأغوار الجنوبية

وقالت مديرة مديرية الزراعة في اللواء المهندسة رائدة المعايطة، خلال افتتاحها المشروع، إن المشروع يقدم منحة لدعم القطاع الزراعي في اللواء، وخاصة المشاريع الزراعية المستدامة لصغار المزارعين، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، كجهة منفذة للمنحة والممولة من الهيئة الخيرية الإسلامية العربية.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتماشى مع رسالة وزارة الزراعة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي لينسجم مع الأهداف الوطنية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، عمل قسم المشاريع والتنمية الريفية وتمكين المرأة في المديرية على تشبيك صغار المزارعين مع الجهة المنفذة للمشروع، ليتم دعمهم بالمستلزمات الزراعية التي تخدم وحداتهم الزراعية.
وتخلل الافتتاح توزيع شبكات ري مياه لعدد من صغار المزارعين، فيما سيتم البدء بمشروع استصلاح للبرك الزراعية، وشمول مربي النحل بخلايا لتربية وإدارة النحل في المنطقة قريبا.
-
أخبار متعلقة
-
دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين
-
الامن العام : المواكب المعيقة والعيارات النارية اعتداء على الأرواح - فيديو
-
وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
-
أمين عمان يبحث والسفير البحريني سبل تعزيز التعاون
-
إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان
-
دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص
-
مذكرات تفاهم بين (جودبي) وعدد من الشركات المحلية والعالمية
-
سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع (جودبي)