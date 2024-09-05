انطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- انطلق، اليوم الخميس، مشروع التمكين الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، في لواء الأغوار الجنوبية بمشاركة العديد من المزارعين.

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وقالت مديرة مديرية الزراعة في اللواء المهندسة رائدة المعايطة، خلال افتتاحها المشروع، إن المشروع يقدم منحة لدعم القطاع الزراعي في اللواء، وخاصة المشاريع الزراعية المستدامة لصغار المزارعين، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، كجهة منفذة للمنحة والممولة من الهيئة الخيرية الإسلامية العربية.



وأشارت إلى أن المشروع يأتي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتماشى مع رسالة وزارة الزراعة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي لينسجم مع الأهداف الوطنية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.



بدوره، عمل قسم المشاريع والتنمية الريفية وتمكين المرأة في المديرية على تشبيك صغار المزارعين مع الجهة المنفذة للمشروع، ليتم دعمهم بالمستلزمات الزراعية التي تخدم وحداتهم الزراعية.