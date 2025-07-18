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انطلاق معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع، بمشاركة عشرات المدارس الخاصة.

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ويهدف المعرض الذي افتتحه نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ويستمر حتى يوم غد السبت، إلى قبول وتسجيل الطلاب الجدد من خلال تقديم أفضل الخصومات على الرسوم.


يشار إلى أن المعرض الذي يقام بقاعات مكة مول، يبدأ باستقبال المواطنين من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

 
 
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