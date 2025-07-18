انطلاق معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع، بمشاركة عشرات المدارس الخاصة.

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ويهدف المعرض الذي افتتحه نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ويستمر حتى يوم غد السبت، إلى قبول وتسجيل الطلاب الجدد من خلال تقديم أفضل الخصومات على الرسوم.