انطلاق معرض العودة إلى المدارس الخاصة الرابع

ويهدف المعرض الذي افتتحه نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ويستمر حتى يوم غد السبت، إلى قبول وتسجيل الطلاب الجدد من خلال تقديم أفضل الخصومات على الرسوم.
يشار إلى أن المعرض الذي يقام بقاعات مكة مول، يبدأ باستقبال المواطنين من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.
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