انطلاق معسكر "التطوع الأخضر" في الشونة الشمالية

ويهدف المعسكر إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وبناء قدرات الشباب في مواجهة التحديات المناخية، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تطبيقية تسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية.
واستُهلت فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، بالتعريف بأهداف معسكرات الحسين للعمل والبناء، وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، إضافة إلى استعراض محاور معسكر "التطوع الأخضر" ودوره في تمكين الشباب من الإسهام في حماية البيئة والتعامل مع القضايا المناخية.
وتناولت المدربة عليا عقار، مفاهيم الاحتباس الحراري، والتغير المناخي، وسيناريوهات المستقبل، وترابط الظواهر المناخية، وأثر التغيرات المناخية على الإنسان والموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية تبني الممارسات البيئية الإيجابية للحد من آثارها.
ويتضمن المعسكر أنشطة متخصصة حول البصمة الكربونية، واستخدام الفن في التوعية البيئية، والتعريف بالقدوات المناخية الملهمة، إلى جانب تدريب المشاركات على تصميم مبادرات بيئية وخطط كسب التأييد، وتنفيذ نشاط بيئي تطبيقي يجسد المفاهيم النظرية على أرض الواقع، إضافة إلى أنشطة تفاعلية وترفيهية.
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