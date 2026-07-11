انطلاق معسكر "التطوع الأخضر" في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية المدمج اليوم السبت، فعاليات معسكر "التطوع الأخضر" للفئة العمرية (15- 17 عاماً)، بمشاركة 24 شابة، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي تنفذها وزارة الشباب تحت شعار "استقلال 80"، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وهيئة أجيال السلام.

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ويهدف المعسكر إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وبناء قدرات الشباب في مواجهة التحديات المناخية، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تطبيقية تسهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية.



واستُهلت فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، بالتعريف بأهداف معسكرات الحسين للعمل والبناء، وأهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، إضافة إلى استعراض محاور معسكر "التطوع الأخضر" ودوره في تمكين الشباب من الإسهام في حماية البيئة والتعامل مع القضايا المناخية.



وتناولت المدربة عليا عقار، مفاهيم الاحتباس الحراري، والتغير المناخي، وسيناريوهات المستقبل، وترابط الظواهر المناخية، وأثر التغيرات المناخية على الإنسان والموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية تبني الممارسات البيئية الإيجابية للحد من آثارها.