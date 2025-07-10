انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الصوانية

ويهدف المعسكر الذي جاء بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية (12–14) عاماً إلى دعم الشباب، واستثمار طاقاتهم وأوقاتهم، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعسكر أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات شملت ألعاباً فردية وجماعية، وتمارين لياقة بدنية.
وأكد المدرب سند الردايدة أهمية النشاط البدني في تنمية مهارات الشابات، وتعزيز صحتهن الجسدية والنفسية.
وتخلل المعسكر جلسة حوارية حول تنمية المهارات من خلال إدارة الوقت وأهمية اتخاذ القرار.
وتضمن المعسكر عرض فيلم عن مدرسة السلط الثانوية، وذلك لأهمية هذه المدرسة بالتشاركية مع الهيئة الملكية لصناعة الأفلام.
من جانبها، أكدت رئيسة المركز محاسن ابو تايه أهمية معسكرات الحسين التي تقام سنوياً لترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
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