انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شابات الصوانية

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الخميس، في مركز شابات الصوانية فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، وذلك ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي تقام تحت شعار "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025".

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ويهدف المعسكر الذي جاء بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية (12–14) عاماً إلى دعم الشباب، واستثمار طاقاتهم وأوقاتهم، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.



وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعسكر أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات شملت ألعاباً فردية وجماعية، وتمارين لياقة بدنية.



وأكد المدرب سند الردايدة أهمية النشاط البدني في تنمية مهارات الشابات، وتعزيز صحتهن الجسدية والنفسية.



وتخلل المعسكر جلسة حوارية حول تنمية المهارات من خلال إدارة الوقت وأهمية اتخاذ القرار.



وتضمن المعسكر عرض فيلم عن مدرسة السلط الثانوية، وذلك لأهمية هذه المدرسة بالتشاركية مع الهيئة الملكية لصناعة الأفلام.