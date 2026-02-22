انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان

الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب البترا، منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2026، بمشاركة 16 فريقا، والتي تنظمها وزارة الشباب خلال الفترة من 21 شباط وحتى 14 آذار.

وقال مدير شباب البترا الدكتور ثامر المجالي، إن إقامة البطولة تهدف إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية، وصقل شخصيتهم جسديا وعقليا، ورفع مستوى اللياقة البدنية انسجاما مع محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الإستراتيجية الوطنية للشباب، واستثمار أوقات فراغ الشباب، واستقطاب أكبر عدد منهم للمشاركة في الأنشطة التي تنفذها الوزارة.



وانتهت مباريات اليوم الأول والتي جمعت فريق الأهلي ومركز شباب بسطه، بفوز فريق الأهلي 2-1، وفريق الأساطير واتحاد بئر مذكور، بفوز فريق الأساطير 8-3.



وانطلقت في مديرية شباب معان امس السبت، منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2026، بمشاركة 13 فريقاً، والتي تنظمها وزارة الشباب خلال الفترة من 21 شباط وحتى 14 آذار.



وتضمن حفل افتتاح البطولة، الذي أُقيم في صالة جامعة الحسين بن طلال، بحضور مدير شباب معان أنس الخليفات وعدد من رؤساء المراكز الشبابية والكوادر الإدارية والمدربين.



وعقب حفل الافتتاح، أُقيمت مباريات اليوم الأول، حيث جمعت المباراة الأولى فريقي الأسود الهاشمية والشراه ايل، وانتهت بفوز فريق الأسود الهاشمية بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد.