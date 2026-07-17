انطلاق منافسات بطولة المملكة للأشبال والزهرات في التايكواندو

11:16 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة المملكة للأشبال والزهرات للتايكواندو، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للتايكواندو في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 413 لاعباً ولاعبة يمثلون 79 مركزاً من مختلف أنحاء المملكة، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد. اضافة اعلان





وتُعد البطولة الأكبر على مستوى البطولات المحلية في رياضة التايكواندو خلال السنوات الأخيرة، من حيث عدد اللاعبين والمراكز المشاركة، كما تُقام للمرة الأولى هذا العام ضمن روزنامة الاتحاد الأردني للتايكواندو.



وتكتسب البطولة أهمية فنية خاصة، إذ سيتأهل أصحاب المركز الأول في كل وزن إلى بطولة الحسن الدولية المقررة الشهر المقبل، ما يرفع من مستوى التنافس بين المشاركين.



كما تشهد البطولة التطبيق الأول للتعديلات الجديدة على قانون اللعبة وأنظمة التحكيم، في إطار استعدادات الاتحاد لتطبيقها في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة الحسن الدولية، بما يضمن مواكبة أحدث اللوائح والتحكيم المعتمد دولياً.





