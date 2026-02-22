الأحد 2026-02-22 06:14 م

انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة

ن
جانب من المنافسات
 
الأحد، 22-02-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة العقبة، منافسات بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة 29 فريقا من مختلف مراكز المحافظة.

اضافة اعلان


وأكد مدير شباب محافظة العقبة، أحمد الحسن، أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن خطط وزارة الشباب لتفعيل دور المراكز الشبابية في رمضان، وتوفير أجواء من التنافس الرياضي بين الشباب.


وقال إن البطولة تهدف، بشكل أساسي، إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي لدى المشاركين، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة لإبداعات الشباب الرياضية، بما يتماشى مع رؤية التحديث وتطوير القطاع الشبابي في الأردن.


وبين الحسن أن البطولة تتضمن 31 مباراة تقام على ملعب نادي شباب العقبة، بنظام خروج المغلوب.
وأشار إلى أهمية الالتزام التام بتعليمات البطولة والأنظمة الصادرة عن اللجنة المنظمة، مشددا على أن الهدف الأسمى منها هو تعزيز قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين المشاركين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أسواق ومال رقم لا يخطر على البال.. توقعات أن يصل الذهب إلى هذا السعر خلال العام الحالي

ن

أخبار محلية انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة

و

أخبار محلية الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي

و

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تحتضن المجالس العلمية الهاشمية في الزرقاء

ت

أخبار الشركات "ريفلِكت" يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

و

أخبار محلية جمعية إنتاج: قطاع التكنولوجيا بالمملكة يحقق نموا نوعيا

الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة في ذمة الله

نعـي فـاضل الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة في ذمة الله

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي

عربي ودولي دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي



 






الأكثر مشاهدة