انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة

وأكد مدير شباب محافظة العقبة، أحمد الحسن، أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن خطط وزارة الشباب لتفعيل دور المراكز الشبابية في رمضان، وتوفير أجواء من التنافس الرياضي بين الشباب.
وقال إن البطولة تهدف، بشكل أساسي، إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي لدى المشاركين، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة لإبداعات الشباب الرياضية، بما يتماشى مع رؤية التحديث وتطوير القطاع الشبابي في الأردن.
وبين الحسن أن البطولة تتضمن 31 مباراة تقام على ملعب نادي شباب العقبة، بنظام خروج المغلوب.
وأشار إلى أهمية الالتزام التام بتعليمات البطولة والأنظمة الصادرة عن اللجنة المنظمة، مشددا على أن الهدف الأسمى منها هو تعزيز قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين المشاركين.
