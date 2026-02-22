انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة العقبة، منافسات بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة 29 فريقا من مختلف مراكز المحافظة.

وأكد مدير شباب محافظة العقبة، أحمد الحسن، أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن خطط وزارة الشباب لتفعيل دور المراكز الشبابية في رمضان، وتوفير أجواء من التنافس الرياضي بين الشباب.



وقال إن البطولة تهدف، بشكل أساسي، إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي لدى المشاركين، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة لإبداعات الشباب الرياضية، بما يتماشى مع رؤية التحديث وتطوير القطاع الشبابي في الأردن.