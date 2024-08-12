انطلاق مهرجان الإبداع الطفولي الأول في منطقة الديسي

الوكيل الإخباري- انطلقت بمنطقة الديسي في العقبة، اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان "رم الأول للإبداع الطفولي"، بمشاركة 30 طفلا، بتنظيم من مؤسسة "ركن الفكر للثقافة والمؤتمرات"، وجمعية قرى حوض الديسي .

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبدالمهدي القطامين، إن المؤسسة تعنى بتطوير مهارات الطفل عبر الألعاب التفاعلية الجماعية وتعمل على توفير مجموعة من الفعاليات في مكان واحد تساهم في رعاية الأطفال ذهنيا ومعرفيا في فعاليات ميسرة تتناسب مع قدراتهم وتنمي لديهم القدرات الذاتية وبناء شخصياتهم.