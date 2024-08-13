انطلاق مهرجان البلقاء الثاني للثقافة والفنون 2024

الوكيل الإخباري - انطلقت يوم أمس الاثنين، فعاليات مهرجان البلقاء الثاني للثقافة والفنون 2024.



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال رعايتها لحفل الانطلاق، إننا نحتفل بـ"25" عاما ممتدة من مئة عام من مئوية الدولة الأردنية وصمودها وسرديتها للعالم بهذه العزة والفخار.



وأكدت أن السلط تعني لنا الكثير وهي مدينة التراث العالمي وتسجيلها في اليونسكو، إضافة الى العمل الدؤوب للهيئات الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة ولا ننسى المثقف السلطي الذي يجمع مدن المملكة وعمان في قلبها والسلط من اهم المدن الذي بني صمود المملكة بجهد أهلها ومواطنتهم الصالحة وهي مدينة ولادة كما هو الأردن.