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انطلاق مهرجان البلقاء الثاني للثقافة والفنون 2024

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح




 

الثلاثاء، 13-08-2024 12:57 م

الوكيل الإخباري -  انطلقت يوم أمس الاثنين، فعاليات مهرجان البلقاء الثاني للثقافة والفنون 2024.


وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال رعايتها لحفل الانطلاق، إننا نحتفل بـ"25" عاما ممتدة من مئة عام من مئوية الدولة الأردنية وصمودها وسرديتها للعالم بهذه العزة والفخار.


وأكدت أن السلط تعني لنا الكثير وهي مدينة التراث العالمي وتسجيلها في اليونسكو، إضافة الى العمل الدؤوب للهيئات الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة ولا ننسى المثقف السلطي الذي يجمع مدن المملكة وعمان في قلبها والسلط من اهم المدن الذي بني صمود المملكة بجهد أهلها ومواطنتهم الصالحة وهي مدينة ولادة كما هو الأردن.


وأشارت خلال الحفل الذي حضره مدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة ورؤساء الهيئات الثقافية وجمع غفير من الحضور، الى أن محافظة البلقاء تستحق ان يكون بها قصرا للثقافة بالشراكة مع المحافظة وبلدية السلط ومجلس المحافظة، مبينة أن اللامركزية بمفهومها الشمولي والتنمية المحلية بمفهومها التكاملي تقع في قلب التنمية المستدامة ولا يمكن ان نتحدث عن أردن منتج ومشروع ثقافي يعنى بالإنسان بدون هذه الشراكات ويحق لنا ان نعتز بإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى 25 عاما.

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