انطلاق مهرجان الرمان السنوي في إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان الرمان السنوي الذي تنظمه جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان في إربد ويستمر ثلاثة أيام.

اضافة اعلان



وحضر الفعاليات، رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني ومدير الزراعة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي ومدير المؤسسة التعاونية في إربد أكرم المستريحي، وفعاليات شعبية.



وقال بني هاني في كلمة، إن مجلس المحافظة يدعم الأنشطة والمشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على المزارعين وعلى سيدات المجتمع المحلي، مشيرا إلى دور المهرجان في تسويق منتجات المزارعين المختلفة من الرمان ومنتجاته، إضافة إلى المأكولات الشعبية ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمشاركين في المهرجان.



وأكد أهمية هذه المهرجانات كمنفذ تسويقي للمزارعين وما تشكله كعائد اقتصادي للعاملين في هذا المجال، مبينا أن المجلس يحرص على دعم هذا المهرجان الذي يمنح الأمل للكثير من الأسر والعائلات التي تشارك فيه.



كما أعلن بني هاني عن تبرع مجلس المحافظة من ضمن موازنته السنوية بمبلغ 20 ألف دينار لجمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لتمكينها من إقامة هذا المهرجان بشكل سنوي، وبهدف دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم المصنعة من الرمان، إضافة لدعم السيدات المشاركات لتمكينهن من ترويج منتجاتهن المختلفة من الأكلات الشعبية والتراثية والحرف اليدوية.



بدوره، قال الدكتور أبو عرابي، إن المعرض الدائم للمنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد البالغة مساحته 2800 متر مربع، وصلت نسبة الإنجاز فيه حاليا 95%، وهو بمراحله النهائية ويتوقع إنجازه مع نهاية هذا العام، وسيكون هذا المعرض البيت الدائم للمنتجات الزراعية والريفية، على مدار العام المقبل، كما سيتم إقامة مهرجان الرمان فيه منذ بدء الموسم وحتى نهايته، إضافة إلى إقامة مهرجان الحمضيات والزيتون وأي مواسم أخرى من شأنها دعم المزارعين وخدمتهم وتسويق وترويج منتجاتهم.



وأكد المستريحي التزام المؤسسة بتقديم أشكال الدعم كافة للجمعيات التعاونية، مبينا أن هذا الدعم يأتي بهدف تمكين الجمعيات من مساعدة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرتها على أداء مهامها وتحقيق أهدافها التنموية.