انطلاق مهرجان الزيتون العجلوني الحادي عشر في تلفريك عجلون الخميس

11:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752669 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ينطلق الخميس مهرجان الزيتون العجلوني الحادي عشر، في منطقة عجلون التنموية/ تلفريك عجلون الذي يحتضن فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام. اضافة اعلان





وأكد مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة أن المنطقة التنموية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تنمية المحافظة بكافة السبل المتاحة، مشيراً إلى أن تلفريك عجلون بما يتمتع به من موقع سياحي مميز، يمثل نموذجاً للتكامل بين التنمية السياحية والزراعية.



وبيّن المعايطة أن استضافة مهرجان الزيتون في منطقة عجلون التنموية/ تلفريك عجلون يهدف إلى إبراز أهمية محافظة عجلون في مجال زراعة الزيتون وإنتاج الزيت ومشتقاته، ودعم المزارعين في تسويق منتجاتهم محلياً ووطنياً.



من جانبه، أوضح المنسق العام للمهرجان منذر الزغول أن الفعاليات ستتضمن أنشطة ثقافية وفنية وتراثية متنوعة تعكس روح المحافظة الغنية بتاريخها وجمال طبيعتها، إلى جانب عروض لمنتجات الزيتون والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية.