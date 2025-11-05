الأربعاء 2025-11-05 01:33 م
 

انطلاق مهرجان الزيتون العجلوني الحادي عشر في تلفريك عجلون الخميس

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-11-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   ينطلق الخميس مهرجان الزيتون العجلوني الحادي عشر، في منطقة عجلون التنموية/ تلفريك عجلون الذي يحتضن فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام.اضافة اعلان


وأكد مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة أن المنطقة التنموية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تنمية المحافظة بكافة السبل المتاحة، مشيراً إلى أن تلفريك عجلون بما يتمتع به من موقع سياحي مميز، يمثل نموذجاً للتكامل بين التنمية السياحية والزراعية.

وبيّن المعايطة أن استضافة مهرجان الزيتون في منطقة عجلون التنموية/ تلفريك عجلون يهدف إلى إبراز أهمية محافظة عجلون في مجال زراعة الزيتون وإنتاج الزيت ومشتقاته، ودعم المزارعين في تسويق منتجاتهم محلياً ووطنياً.

من جانبه، أوضح المنسق العام للمهرجان منذر الزغول أن الفعاليات ستتضمن أنشطة ثقافية وفنية وتراثية متنوعة تعكس روح المحافظة الغنية بتاريخها وجمال طبيعتها، إلى جانب عروض لمنتجات الزيتون والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيروت

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان

لا

منوعات حادث مروع في أمريكا.. صعق كهربائي من جهاز لوحي يحرق طفلاً أثناء نومه - صور

اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

أخبار الشركات اتفاقية شراكة استراتيجية بين "ليدرز سنتر" و"السيفوي" للتوسع داخل السوق الأردني

ىىى

فيديو الوكيل مواطن يروي حادث سرقة.. ويشيد بكفاءة الاجهزة الامنية

فافا

فيديو الوكيل "لما الأردنيين يقفوا مع بعض".. فزعة اهل الطفيلة الكرام

الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء

أخبار محلية ماذا يعني هذا الكود ؟ .. السير توضح

اى

فيديو الوكيل دعوات صادقة من القلب❤️.. اتصال من حاجة أردنية يسعد الوكيل عبر الهواء

1

منوعات وفاة عريس عراقي بعد غيبوبة شهرين إثر سقوطه خلال حفل زفافه - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة