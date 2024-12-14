انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة

وأكد مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبد الله النجادات، خلال افتتاحه الفعاليات، حرص السلطة ودعمها مثل هذه الفعاليات لتوفير فرصة تسويقية مهمة للمزارعين والأسر بالريف لتسويق منتجاتهم الزراعية والغذائية والحرف اليدوية بشكل مباشر، ما يسهم في تحسين مستوى دخلهم وتخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجههم.
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