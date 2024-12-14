انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت في مدينة العقبة، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني الذي يهدف إلى دعم المزارعين وتوفير منصة تسويقية مباشرة لمنتجاتهم.

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