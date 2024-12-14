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انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة

محافظة العقبة
العقبة
السبت، 14-12-2024 04:39 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في مدينة العقبة، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني الذي يهدف إلى دعم المزارعين وتوفير منصة تسويقية مباشرة لمنتجاتهم.

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وأكد مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبد الله النجادات، خلال افتتاحه الفعاليات، حرص السلطة ودعمها مثل هذه الفعاليات لتوفير فرصة تسويقية مهمة للمزارعين والأسر بالريف لتسويق منتجاتهم الزراعية والغذائية والحرف اليدوية بشكل مباشر، ما يسهم في تحسين مستوى دخلهم وتخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجههم.

 
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