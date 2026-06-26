انطلاق مهرجان السامر الأول في لواء القويرة

الوكيل الإخباري- انطلقت في لواء القويرة أمس الخميس، فعاليات مهرجان السامر الأول الذي نظمته مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع بلدية القويرة ومديرية شباب العقبة والهيئات الثقافية بمناسبة الأعياد الوطنية.

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وأكد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، الذي رعى حفل الانطلاق مندوبا عن وزير الثقافة، في كلمته، أن مهرجان السامر يجسد رسالة الوزارة في الحفاظ على الموروث الثقافي الأردني وتعزيز حضوره بين الأجيال الشابة، مشيراً إلى أن فن السامر يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الشعبي الأردني، ويعكس قيم التلاحم الاجتماعي والانتماء والاعتزاز بالموروث الثقافي.



وأضاف أن الوزارة ماضية في دعم الفعاليات الثقافية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي وإبراز الإبداعات المحلية، مؤكداً أن الثقافة تشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى الشباب.



من جانبه، أكد متصرف لواء القويرة ضيف الله السلامين، أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والتراثية التي تسهم في إحياء الموروث الشعبي وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال الجديدة، مشيراً إلى ما تبعثه هذه الفعاليات من رسائل إيجابية في نفوس الشباب، من خلال تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ روح المشاركة المجتمعية.



وأوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن مهرجان السامر في لواء القويرة يمثل محطة ثقافية وتراثية مهمة، لما يحمله من دلالات تعكس أصالة المجتمع الأردني وعمق موروثه الشعبي، مبيناً أن السامر ليس مجرد أداء فني، بل مساحة للحفاظ على الذاكرة الجمعية ونقل العادات والتقاليد بين الأجيال من خلال الأهازيج والأشعار والحركات الإيقاعية التي تجسد قيم الفرح والتكاتف والانتماء.



وتضمن المهرجان، افتتاح معرض للحياة الشعبية نظمته جمعية سيدات قرى حوض الديسة، بمشاركة الجمعيات النسوية في اللواء، واشتمل على الحرف اليدوية، وتشكيل الخزف، والمنسوجات، والمأكولات الشعبية، إلى جانب مشاركة شاحنة الأفلام التابعة للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، التي قدمت عروضاً ثقافية وتوعوية.