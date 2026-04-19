انطلاق مهرجان ربيع عجلون الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة تلفريك عجلون عن تنظيم فعاليات مهرجان "ربيع عجلون" التاسع، خلال الفترة من 23 إلى 25 نيسان في محطة القلعة، بمشاركة واسعة من الحرفيين والمنتجين المحليين.

ويأتي المهرجان في إطار تنشيط الحركة السياحية في المحافظة، وإبراز ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية، بالتزامن مع موسم الربيع الذي يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار.