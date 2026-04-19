انطلاق مهرجان ربيع عجلون الخميس

تلفريك عجلون
الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة تلفريك عجلون عن تنظيم فعاليات مهرجان "ربيع عجلون" التاسع، خلال الفترة من 23 إلى 25 نيسان في محطة القلعة، بمشاركة واسعة من الحرفيين والمنتجين المحليين.

ويأتي المهرجان في إطار تنشيط الحركة السياحية في المحافظة، وإبراز ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية، بالتزامن مع موسم الربيع الذي يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار.


وتتضمن فعاليات المهرجان، التي تقام يومياً من الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، عرض منتجات ريفية وحرف يدوية تعكس أصالة التراث المحلي، وسط أجواء ربيعية مميزة وأنشطة متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

 
 


