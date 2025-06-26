انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران في المفرق

وذكرت المديرية في بيانها، أن المراكز الصيفية لتحفيظ القران ستنطلق في 54 مركزًا في مختلف مناطق المحافظة اعتباراً من السبت القادم ولغاية يوم الخميس الرابع عشر من شهر آب القادم.
وأشارت المديرية، أن المراكز ستشمل كافة ألوية وأقضية المحافظة، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن أسماء المساجد التي ستحتضن فعاليات وأنشطة المراكز الصحفية، مؤكدة أن هذه المراكز مجانية.
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