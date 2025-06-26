انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران في المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف محافظة المفرق، عن انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم للعام الحالي تحت شعار "يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

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وذكرت المديرية في بيانها، أن المراكز الصيفية لتحفيظ القران ستنطلق في 54 مركزًا في مختلف مناطق المحافظة اعتباراً من السبت القادم ولغاية يوم الخميس الرابع عشر من شهر آب القادم.