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انطلاق ورشة إقليمية حول مكافحة الإتجار بالبشر

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 14-04-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة عمان، أعمال الورشة الإقليمية المتخصصة تحت عنوان: "جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضور نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وجهات حكومية معنية من تونس والجزائر والسودان والعراق ولبنان ومصر وليبيا والمغرب.

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وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، خلال رعايته افتتاح الورشة، مندوبا عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، رئيس لجنة "منع الاتجار بالبشر"، إن الأردن حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان.

 
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