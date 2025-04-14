انطلاق ورشة إقليمية حول مكافحة الإتجار بالبشر

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة عمان، أعمال الورشة الإقليمية المتخصصة تحت عنوان: "جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضور نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وجهات حكومية معنية من تونس والجزائر والسودان والعراق ولبنان ومصر وليبيا والمغرب.

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