انطلاق ورشة إقليمية حول مكافحة الإتجار بالبشر

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، خلال رعايته افتتاح الورشة، مندوبا عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، رئيس لجنة "منع الاتجار بالبشر"، إن الأردن حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان.
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