انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الطيران الأورومتوسطية بين الأردن والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة تنظيم الطيران المدني، الاثنين، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الطيران الأورومتوسطية بين الأردن والاتحاد الأوروبي ومكتب الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

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وترأس الجانب الأردني في الاجتماع الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وبحضور ممثل عن بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والمستشارين والفنيين من كلا الجانبين الأردني والأوروبي.



وبحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الطيران المدني فإن هذا الاجتماع يشكل محطة تاريخية مهمة ونقلة نوعية في العلاقات الثنائية، حيث يعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بصفته الرسمية والدائمة منذ دخول اتفاقية الطيران الأورومتوسطية حيز التنفيذ في الثاني من آب عام 2020، بعد أن اقتصرت اللقاءات السابقة على الصفة التمهيدية لترتيب أطر العمل المشترك.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد الكابتن ضيف الله الفرجات على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بالاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، لا سيما في قطاع النقل الجوي.



وأشار الفرجات إلى أن تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بشكل رسمي سيسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية للطيران، وتسهيل حركة المسافرين والشحن الجوي، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن.



وشهد الاجتماع مناقشة أجندة عمل مكثفة ركزت على رسم خارطة الطريق المستقبلية للتعاون الجوي المشترك.