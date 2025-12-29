انفجار عين الكُرسي في وادي السير يبشّر بموسم مطري واعد -فيديو

الوكيل الإخباري- قال شهود عيان إن عين مياه الكُرسي في منطقة وادي السير انفجرت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، في مؤشر مبكر يبشّر بموسم مطري جيد. وأوضحوا أن انفجار العين جاء قبل موعده المعتاد بنحو ثلاثة أشهر، إذ يرتبط عادةً بكميات الهطول وتوقيته، وغالبًا ما يحدث في شهر آذار.



وأشار مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" إلى جريان الأودية في مناطق حي القيسية والبصّة وعراق الأمير، في مشهد شتوي لافت أعاد البهجة إلى الأهالي، الذين عبّروا عن حمدهم لله على نعمة الأمطار بعد مواسم اتسمت بالجفاف.



وتُعدّ عين الكُرسي من الينابيع التي قد تمر سنوات طويلة على جفافها، فيما يعتبر أهالي وادي السير انفجارها «فأل خير» للمنطقة بأكملها، وهو ما توارثوه عن أجدادهم الذين تغنّوا بها وتفاءلوا بعودتها في الرقصات الشعبية والقصائد الشعرية.



وتشتهر المناطق المنخفضة من وادي السير، بوفرة الينابيع مثل عين الكرسي ، ونبع الدالية ، ونبع الخيل ، ونبع الدير ، ونبع الطرابيل وتستقطب المتنزهين خلال فصل الربيع لما تتمتع به من جمال طبيعي.

