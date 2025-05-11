انفراجة في أزمة أسعار الليمون بالمملكة - تفاصيل

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الزراعة خالد الحنيفات مع حمارنة، في مبنى الوزارة الأحد، بحضور عضو الجمعية زهير جويحان، حيث تابع الوزير آليات حوكمة ومأسسة لجنة الرزنامة الزراعية الوطنية المختصة بملف الاستيراد والتصدير.
وشدد الحنيفات على أهمية توفير المنتج الزراعي للمستهلك في الوقت المناسب وبالكميات والأسعار الملائمة، وبما يضمن حماية المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق.
كما ناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالاستيراد التكميلي لبعض المحاصيل وفقًا للرزنامة الزراعية، والتغيرات المناخية، إلى جانب أهمية إجراء مسوحات للأسواق بالتعاون بين الوزارة ولجنة الرزنامة الزراعية.
وأوضح حمارنة أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية تخزين كميات من الليمون خلال فترة وفرة الإنتاج، بما يساهم في تخفيف أثر الارتفاعات السعرية لاحقًا
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