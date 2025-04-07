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انفوجرافيك لوزارة التعليم العالي يوثق إنجازاتها في آذار الماضي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الإثنين، 07-04-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انفوجرافيك يوثق أهم إنجازاتها في شهر آذار لعام 2025.

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وأبرز إنجازات الوزارة في شهر آذار، بحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني وشمول الجامعات الخاصة بالنظام الإلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين خلال لقاء بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ورؤساء الجامعات الأردنية الخاصة، وكذلك إعلان أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بأن الوكالة الصينية للتنمية والتعاون اختارت مشروع التعليم العالي الذكي (CIDCA) الدولي لتقديم الدعم له بقيمة 9 ملايين دينار.


كما تم اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة والإعلان عن أسماء الطلبة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى.


ورشحت الوزارة 4000 طالب جديد للحصول على قروض بدل طلبة مستنكفين وبذلك يصل العدد الإجمالي للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض للعام الجامعي 2024-2025 إلى 57132 طالبا وطالبة.

 


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