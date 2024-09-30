انقطاع التيار الكهربائي الخميس والجمعة عن هذه المناطق .. أسماء

وقالت الشركة، إن فصل التيار سيكون عن مناطق سموع طريق دير ابي سعيد ، عيون الحمام ، تفريعة ارخيم ، دير ابي سعيد مجاوري مستشفى الأميرة راية ، مندح ،، جنين الصفا ، ارخيم بلدة مندح ، منطقة مزارع الطيبة ، تجمعات غرب الطيبة ، معصرة العلاونة ومجاوريه ، من الساعة التاسعة صباحاً، لغاية الساعة الثالثة مساءً في محافظة اربد .
وأما في منطقة عبين وعبلين فسيكون انقطاع انقطاع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً .
فيما أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الكرك عن "مغذي الشمالي 3" من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً لغايات إجراء صيانة عامة لمحطة القصر .
وستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي مناطق لواء الحمايدة كاملاً وقضاء الموجب كاملاً بانقطاع التيار الكهربائي وأجزاء من القصر والشارع الرئيسي .
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