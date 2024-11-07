انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري- وجهت شركة توزيع الكهرباء إعلاناً إلى مشتركي التيار الكهربائي في لواء الشوبك يأن الشركة ستقوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024 بفصل التيار الكهربائي عن المناطق التالية: جميع مناطق الشوبك، منطقة لواء الأمير زيد والاذاعة ، زراعة الفجيج ، محطة الرياح والتنقية ، مزرعة مؤاب، انارة اشغال الطفيلة ، الفجيج، تفريعة الحسينية، بئر ماء الكثح جهة معان حيث إن سبب هذا الانقطاع هو -: - تركيب محطة صيانة عامة .

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كما ستقوم الشركة بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة معان يوم الاثنين الموافق 11/11/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً لغاية تركيب عمود تحت شبكة الضغط المتوسط ، وسيشمل هذا الانقطاع المناطق التالية: سطح معان، معصرة الزيتون / سطح معان ، برج أمنية / سطح معان.



وبينت الشركة بأنها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن مناطق أخرى في محافظة معان الأحد القادم الموافق 10/11/2024 من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً عن المناطق التالية : أوهيدة و دلاغة والراجف والفرذخ و الصدقة والحبيس وجزء من ايل بسبب إزالة شبكة ضغط متوسط .











