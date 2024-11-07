انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم

كما ستقوم الشركة بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة معان يوم الاثنين الموافق 11/11/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً لغاية تركيب عمود تحت شبكة الضغط المتوسط ، وسيشمل هذا الانقطاع المناطق التالية: سطح معان، معصرة الزيتون / سطح معان ، برج أمنية / سطح معان.
وبينت الشركة بأنها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن مناطق أخرى في محافظة معان الأحد القادم الموافق 10/11/2024 من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً عن المناطق التالية : أوهيدة و دلاغة والراجف والفرذخ و الصدقة والحبيس وجزء من ايل بسبب إزالة شبكة ضغط متوسط .
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل المصري يدعو عمال بلاده في المملكة للالتزام بالقرارات الأردنية الجديدة
-
دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في سويسرا
-
الملك عبدالله الثاني يتصدر قائمة أكثر المسلمين تأثيرا في العالم - صورة
-
اتحاد العمال: تدريب عملي حول منصة العقد الموحد لـ 60 موظفا في التعليم الخاص
-
الشرمان والكايد وأبو ظاهر.. استشهدوا في هذا اليوم
-
مهم من الكهرباء الأردنية لكافة المشتركين ضمن مناطق اختصاصها
-
بريطانيا .. السجن 31 عاما لطبيب حاول قتل صديق والدته بلقاح كورونا مزيف