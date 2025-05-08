الخميس 2025-05-08 10:29 ص
 

انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الأربعاء القادم

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في محافظة الكرك، يوم الأربعاء الموافق 14 أيار 2025، وذلك ضمن خطة الشركة لأعمال الصيانة وتحسين جودة الشبكة الكهربائية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أن الفصل سيشمل مغذي العدنانية، حيث سيبدأ الانقطاع عند الساعة 10:00 صباحاً، ويستمر حتى الساعة 4:00 مساءً، بهدف تنفيذ أعمال صيانة ميدانية على الشبكة الكهربائية.

وبيّنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل:

العدنانية – البطوش مول
منطقة إنجاصة
حي مدرسة زيد بن حارثة

ودعت الشركة المواطنين والمشتركين في هذه المناطق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، مؤكدة حرصها على استكمال الأعمال ضمن المدة المحددة وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها الدورية لتطوير أداء الشبكات الكهربائية، بما يضمن استمرار الخدمة بكفاءة واستقرار.


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