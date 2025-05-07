انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق السبت القادم

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل مزارع الأزرق – منطقة الدغيلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها الدورية لصيانة الشبكات الداخلية وتحسين كفاءة التوزيع.
وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين الكرام عن هذا الانقطاع المؤقت، شاكرة تفهمهم وتعاونهم.
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