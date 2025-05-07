الأربعاء 2025-05-07 09:05 ص
 

انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق السبت القادم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي لأغراض الصيانة وتحسين جودة الخدمة في منطقة الشرقية، وذلك يوم السبت الموافق 10-05-2025 من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل مزارع الأزرق – منطقة الدغيلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها الدورية لصيانة الشبكات الداخلية وتحسين كفاءة التوزيع.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين الكرام عن هذا الانقطاع المؤقت، شاكرة تفهمهم وتعاونهم.


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