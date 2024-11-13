 
الأربعاء 2024-11-13 07:18 ص
 

انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 06:41 ص

الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الاردن ومعان لقرابة الـ 7 ساعات غدا الخميس لغايات اعمال صيانة

اضافة اعلان

 

وحددت المناطق المتضررة بالقطع وفقا للاعلانات المرفقة أدناه 

 

 

Image1_1120241363752335822803.jpg


Image1_112024136382965059715.jpg

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب دير البلح

تعبيرية

أسواق ومال أرخص 10 دول عربية بأسعار الكهرباء (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إسرائيل شنت سلسلة غارات ليلية على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي 9 غارات ليلية على ضاحية بيروت وحزب الله يوسع ضرباته الصاروخية

تعبيرية

أخبار محلية انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون للمقابلة الشخصية والتعيين في الحكومة (أسماء)

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 13-11-2024

تعبيرية

الطقس حالة الطقس لـ 3 أيام قادمة في الأردن



 


الأكثر مشاهدة