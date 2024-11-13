انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)

الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الاردن ومعان لقرابة الـ 7 ساعات غدا الخميس لغايات اعمال صيانة

اضافة اعلان

وحددت المناطق المتضررة بالقطع وفقا للاعلانات المرفقة أدناه



