انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الأحد القادم في هذه المناطق .. أسماء

وفي بلدة بشرى سيكون التيار الكهربائي عرضة للفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر ، وفي سحم أول البلدة من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ، وعن الطيبة غرب البلد ، الطيبة طرييق المزارع ، الطيبة قرب معصرة البلاونة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً .
وعن المنطقة الجنوبية في زملة الأمير غازي ، البستانة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر في محافظة المفرق .
وعن كفرنجة بجانب عين زغدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً في محافظة عجلون .
-
أخبار متعلقة
-
ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه
-
ارتفاع على سعر الزهرة والباذنجان في السوق المركزي
-
عطاءات مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشكل المحكمة الحزبية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القضايا الداخلية
-
ايقاف رفع الطاقة الاستيعابية لمجال تكنولوجيا المعلومات
-
مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار
-
تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة