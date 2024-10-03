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انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الأحد القادم في هذه المناطق .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد عن احتمالية فصل التيار الكهربائي جزئياً الأحد القادم في بعض المحافظات 06/10/2024 لإجراء أعمال صيانة على شبكتها ، حيث من الممكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى فصل التيار الكهربائي عن شارع مجمع عمان الجديد بجانب شاورما الريم من الشرق في محافظة اربد ،وذلك من الساعة الثامنة ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساءً .اضافة اعلان


وفي بلدة بشرى سيكون التيار الكهربائي عرضة للفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر ، وفي سحم أول البلدة من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ، وعن الطيبة غرب البلد ، الطيبة طرييق المزارع ، الطيبة قرب معصرة البلاونة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً .

وعن المنطقة الجنوبية في زملة الأمير غازي ، البستانة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر في محافظة المفرق .

وعن كفرنجة بجانب عين زغدية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً في محافظة عجلون .




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gnews

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