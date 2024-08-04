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انقطاع مفاجئ للكهرباء عن مناطق في المملكة.. والكهرباء الوطنية توضح

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 04-08-2024 09:14 م

 الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة، عودة الأحمال الكهربائية إلى جميع مناطق المملكة المتضررة من عطل نجم عن إصابة إحدى الدارات على خط العقبة/معان.


وقال البطاينة الذي تابع العطل من مكان العمل، إن الكوادر الفنية في الشركة عالجت العطل، وأعادت التيار الكهربائي بسرعة فائقة.


وأشار إلى بيان لاحق سيصدر عن الشركة لبيان أسباب العطل.

gnews

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