انقطاع مفاجئ للكهرباء عن مناطق في المملكة.. والكهرباء الوطنية توضح

وقال البطاينة الذي تابع العطل من مكان العمل، إن الكوادر الفنية في الشركة عالجت العطل، وأعادت التيار الكهربائي بسرعة فائقة.
وأشار إلى بيان لاحق سيصدر عن الشركة لبيان أسباب العطل.
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