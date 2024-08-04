انقطاع مفاجئ للكهرباء عن مناطق في المملكة.. والكهرباء الوطنية توضح

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة، عودة الأحمال الكهربائية إلى جميع مناطق المملكة المتضررة من عطل نجم عن إصابة إحدى الدارات على خط العقبة/معان.



وقال البطاينة الذي تابع العطل من مكان العمل، إن الكوادر الفنية في الشركة عالجت العطل، وأعادت التيار الكهربائي بسرعة فائقة.