انقلاب مركبة على طريق المطار - صور

الوكيل الإخباري- اشارت ادارة السير المركزية الى وجود تباطؤ مروري على طريق المطار جراء انقلاب مركبة شحن ( قلاب) محمل بالرمل بعد جسر مرج الحمام باتجاه جسر الامير حسين .

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وقالت ان مجموعات ادارة السير في الموقع لرفع اثر الحادث بالتعاون مع كوادر امانة عمان .