الثلاثاء 2025-07-29 03:41 م
 

انقلاب مركبة على طريق المطار - صور

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 29-07-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   اشارت ادارة السير المركزية الى وجود تباطؤ مروري على طريق المطار جراء انقلاب مركبة شحن ( قلاب) محمل بالرمل بعد جسر مرج الحمام باتجاه جسر الامير حسين .

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وقالت ان مجموعات ادارة السير في الموقع لرفع اثر الحادث بالتعاون مع كوادر امانة عمان .

 


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