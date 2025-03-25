الثلاثاء 2025-03-25 09:59 م
 

انهاء خدمات عشرات الموظفين في وزارة التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 25-03-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات مجموعة من المعلمين والموظفين لاستكمال شروط الحصول على التقاعد المبكر.

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