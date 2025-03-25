انهاء خدمات عشرات الموظفين في وزارة التربية - أسماء

-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعة
-
الأمن العام : إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء
-
الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر
-
الرئيس الإماراتي يستقبل جلالة الملك لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي
-
اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا
-
اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية
-
المعايطة يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر
-
الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"