انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر بخط مياه

وأوقفت الجهات المعنية الحركة المرورية في الشارع مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من معالجة الكسر وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث أو أضرار إضافية.
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