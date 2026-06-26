انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر بخط مياه

04:46 م

الوكيل الإخباري- شهد شارع الملك طلال في محافظة الكرك، اليوم، انهيارًا جزئيًا في أحد أجزاء الطريق، نتيجة كسر في أحد خطوط المياه، ما استدعى تدخل الجهات المختصة بشكل فوري حفاظًا على سلامة المواطنين. اضافة اعلان





وأوقفت الجهات المعنية الحركة المرورية في الشارع مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من معالجة الكسر وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث أو أضرار إضافية.







