الجمعة 2026-06-26 09:56 م

انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر خط لتصريف مياه الأمطار

انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر خط لتصريف مياه الأمطار
انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر خط لتصريف مياه الأمطار
 
الجمعة، 26-06-2026 04:46 م
الوكيل الإخباري-   شهد شارع الملك طلال في محافظة الكرك، اليوم، انهيارًا جزئيًا في أحد أجزاء الطريق، نتيجة كسر في خط تصريف مياه الأمطار التابع لبلدية الكرك الكبرى، ما استدعى تدخل الجهات المختصة بشكل فوري حفاظًا على سلامة المواطنين.اضافة اعلان


وأوقفت الجهات المعنية الحركة المرورية في الشارع مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من معالجة الكسر وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث أو أضرار إضافية.
 
 


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