انهيار جزئي لجسر الشامية في معان بسبب السيول وإغلاقات احترازية للطرق

07:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية معان الكبرى، اليوم الخميس، عن حدوث انهيار جزئي في جسر الشامية، بسبب قوة اندفاع المياه وتدفق السيول التي تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمجرى، مشيرةً إلى أن قرار الإغلاق الاحترازي الذي اتخذته مسبقاً حال دون وقوع إصابات أو أضرار في المركبات.





وفي سياق متصل، قررت البلدية إغلاق طريق "قرى النعيمات" للقادمين من اتجاه محافظة العقبة باتجاه قرى النعيمات كإجراء وقائي، بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة، داعيةً السائقين إلى استخدام الطريق البديل (طريق معان – الطريق الصحراوي - قرى النعيمات) لضمان سلامتهم.



وأكدت البلدية، أنها تتابع تطورات الحالة الجوية وتأثيراتها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مشيرة إلى أنه يتم منع وصول المواطنين إلى المواقع المتضررة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حفاظاً على سلامتهم.



وأشارت إلى أن الفرق الهندسية ستباشر إجراء تقييم إنشائي وفني شامل لكافة المواقع المتضررة فور انحسار الحالة الجوية، وذلك لوضع الخطط اللازمة لإعادة التأهيل والصيانة.



وأكدت، أن فرقها الفنية كانت نفذت دراسة تقييمية لجسر الشامية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية وتم إعداد خطة عمل للمنطقة بما يضمن رفع مستوى السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، وسيتم العمل على تطوير الجسر ومنطقته خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.



وشددت البلدية على أن غرف الطوارئ والورش الميدانية تعمل على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات وتفقد البؤر الساخنة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والالتزام بالتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية.







