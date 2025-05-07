ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية الحكومية

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل بهدف تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين جميعا واظهارها بالمظهر الذي يليق بها.
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