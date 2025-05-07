ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية الحكومية

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الوكيل الإخباري- اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتأجيل اي فعاليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين (23-25/ 5 / 2025) لغايات التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملكي الهاشمي احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين. اضافة اعلان





ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل بهدف تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين جميعا واظهارها بالمظهر الذي يليق بها.