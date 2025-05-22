ايعاز من رئيس الوزراء جعفر حسان الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

12:39 م

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الوكيل الإخباري- أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للتنسيق مع وحدة مكافحة التطرف في رئاسة الوزراء فيما يخص اي مشاريع او نشاطات تتعلق بالملف. اضافة اعلان





ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية لغايات توحيد كافة الجهود الوطنية فيما يتعلق بملف مكافحة التطرف وتعزيز السلم المجتمعي.