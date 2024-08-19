ايقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك عن تأخير برنامج التزويد المائي لحي الطوال نهاية شارع فلسطين في اربد والمقرر صباح اليوم الاثنين وذلك بسبب وجود اعمال اصلاح على الخط الناقل قطر 800 ملم في شارع الرازي والممتد من اربد مول باتجاه مجمع الاغوار والذي تعرض للكسر صباح امس الاحد من جانب مقاول بلدية اربد اثناء العمل في توسعة الشارع .

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