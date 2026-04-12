ايقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من آبار ومحطة مشتل فيصل في محافظة جرش لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح اليوم الاحد ٢٠٢٦/٤/١٢ ولغاية صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/١٤ من اجل اعمال الصيانة والتجهيز للصيف.





وتشير ادارة مياه محافظة جرش ان المناطق المتأثرة بهذا التوقف( قضاء المصطبة ومرصع و جبة وقصبة جرش).



وسيتم المباشرة بالضخ من المحطة فور الإنتهاء من اعمال الصيانة.





