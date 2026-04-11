ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ من آبار ومحطة مشتل فيصل في محافظة جرش لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح يوم غد الاحد ٢٠٢٦/٤/١٢ ولغاية صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/١٤ من اجل اعمال الصيانة والتجهيز للصيف.

وتشير ادارة مياه محافظة جرش ان المناطق المتأثرة بهذا التوقف( قضاء المصطبة ومرصع و جبة وقصبة جرش).