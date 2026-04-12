ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك اليوم الأحد، عن توقف ضخ المياه في مناطق بمحافظة جرش لفترة مؤقتة.

وقال مدير إدارة مياه جرش المهندس مروان العياصرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم توقف ضخ المياه من آبار ومحطة مشتل فيصل في محافظة جرش لـ 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى صباح الثلاثاء المقبل.