ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

وقال مدير إدارة مياه جرش المهندس مروان العياصرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم توقف ضخ المياه من آبار ومحطة مشتل فيصل في محافظة جرش لـ 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى صباح الثلاثاء المقبل.
وبين العياصرة، أن توقف ضخ المياه يأتي لإجراء أعمال الصيانة والتجهيز للصيف، وأن المناطق المتأثرة تشمل قضاء المصطبة ومرصع وجبة وقصبة جرش، مشيرا إلى أن عملية الضخ ستعود لتلك المناطق فور انتهاء أعمال الصيانة.
