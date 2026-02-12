بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

واحتل علوان المركز الثاني عشر عالميًا بعدما سجل 29 هدفًا دوليًا بقميص المنتخب الوطني خلال الفترة المعتمدة في التصنيف، فيما جاء النعيمات في المركز التاسع عشر برصيد 26 هدفًا، ليحجز الثنائي مكانًا متقدّمًا في سباق التهديف الدولي على مستوى المنتخبات الأولى.
ويستند التصنيف إلى عدد الأهداف الدولية المسجلة مع المنتخبات الأولى خلال المدة المحددة (2021–2025)، ما يعكس الحضور الهجومي اللافت للاعبي المنتخب الوطني في مختلف المشاركات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد الترتيب العالمي في العقد الحالي (2021–2030)، تصدّر النرويجي إرلينغ هالاند القائمة برصيد 49 هدفًا دوليًا مع منتخب بلاده، متقدّمًا على الإنجليزي هاري كين الذي سجل 46 هدفًا، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا بـ44 هدفًا.
ويؤشّر هذا الحضور الأردني في التصنيف العالمي إلى التطوّر المتواصل في الفاعلية الهجومية للمنتخب الوطني، وتزايد تأثير لاعبيه على مستوى المنافسة الدولية خلال النصف الأول من العقد الحالي.
